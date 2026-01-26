Финансист Тимошенко сообщил, что на курс юаня к рублю в ближайшие дни повлияют несколько факторов

На курс юаня к рублю в ближайшие дни повлияют несколько важных факторов. С одной стороны, укреплению рубля способствуют сезонное снижение спроса на валюту и приближение налогового периода. С другой — китайская валюта может укрепиться на фоне хороших макроэкономических показателей из КНР, рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«В фокусе — очередное сохранение Китаем базовых ставок неизменными, несмотря на текущее снижение темпов экономического роста в КНР», — подчеркнул эксперт.

Тимошенко также отметил, что поддержку рублю может оказать приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Кроме того, в январе традиционно наблюдается снижение спроса на иностранную валюту. Однако рассчитывать на поддержку со стороны нефтяных цен пока не стоит, так как они подвержены колебаниям из-за ситуации вокруг Ирана.

Показатели роста китайской промышленности (на 5,9%) и экспорта (на 5%) в прошлом году поддерживают позиции юаня на мировом рынке. Решение Народного банка Китая установить высокий справочный курс также способствует укреплению китайской валюты. При этом слишком сильное укрепление юаня может снизить спрос на китайский экспорт, что не выгодно для КНР.

Ожидается, что торговый диапазон юаня в последнюю неделю января 2026 года составит 10,75–11 рублей.