Финансист Шепелев дал прогноз, что до октября курс юаня упадет ниже 13 рублей

В скором времени курс юаня может снизиться ниже 13 рублей, а доллар — опуститься ниже 92 рублей. Такой прогноз озвучил для «Газеты.Ru» Александр Шепелев, аналитик фондового рынка компании «БКС Мир инвестиций».
По его словам, с начала недели рубль демонстрирует умеренное осслабление по отношению к китайской валюте, при этом юань на Московской бирже достиг уровня 13,16 рубля. Однако индикаторы срочного рынка свидетельствуют о небольшом укреплении рубля по отношению к доллару.
В пользу рубля могут сыграть налоговые факторы — компании заранее могут продавать валюту для подготовки к фискальным обязательствам. Пик налогового периода ожидается 30 сентября, добавил аналитик.
Мастер-классы, концерты и конкурсы провели в День деревни Степащино
«Ракеты и еще больше авиации». С какими просьбами Украина выйдет на ГА ООН
Шольц заявил о наличии веских причин для отказа Украине в ударах по России
Санитар спас раненых сослуживцев в зоне СВО
Текущий ремонт Фаустовской школы завершили в Воскресенске
Россия обвинила Украину в давлении на участников морского процесса в Гааге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте