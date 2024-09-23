Финансист Шепелев дал прогноз, что до октября курс юаня упадет ниже 13 рублей

В скором времени курс юаня может снизиться ниже 13 рублей, а доллар — опуститься ниже 92 рублей. Такой прогноз озвучил для «Газеты.Ru» Александр Шепелев, аналитик фондового рынка компании «БКС Мир инвестиций».

По его словам, с начала недели рубль демонстрирует умеренное осслабление по отношению к китайской валюте, при этом юань на Московской бирже достиг уровня 13,16 рубля. Однако индикаторы срочного рынка свидетельствуют о небольшом укреплении рубля по отношению к доллару.

В пользу рубля могут сыграть налоговые факторы — компании заранее могут продавать валюту для подготовки к фискальным обязательствам. Пик налогового периода ожидается 30 сентября, добавил аналитик.