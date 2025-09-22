Финансист Щербаченко спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к лету 2026 года

Ключевая ставка Банка России с вероятностью 75–80% может быть снижена до 12% к лету 2026 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru . По его мнению, это станет возможно при дальнейшем снижении инфляции и стабильной экономической ситуации.

По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6% годовых. К концу 2025 года ставка может снизиться до 15–16%, а летом 2026 года — до 12–14%.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов ранее заявил, что регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки до однозначных значений к концу 2026 года, но подчеркнул, что такой сценарий «далеко не предопределен».

Щербаченко отметил, что Центробанк остается главным тормозом для смягчения денежно-кредитной политики. Высокие инфляционные ожидания — главный фактор, сдерживающий снижение ключевой ставки.