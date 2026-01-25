Финансист рассказал, когда платеж по ипотеке упадет до 50 тысяч рублей

Финансист Малькова: при ключевой ставке 12% платеж по ипотеке будет 50 тыс. руб.

Средний платеж по ипотеке снизится почти вдвое в 2026 году при условии падения ключевой ставки. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве России Юлия Малькова.

По ее оценкам, при снижении ключевой ставки до 12-13% средняя ипотечная ставка может составить 15-16%. Это приведет к уменьшению среднего платежа по новым займам до 55-60 тысяч рублей.

Она уточнила, что сейчас при ключевой ставке в 16% средний ипотечный платеж оценивается в 95-100 тысяч рублей.

Малькова отметила, что размер ставок зависит от экономической ситуации, уровня инфляции и конкуренции между банками. Также она напомнила, что в индивидуальном порядке снизить платеж можно за счет крупного первоначального взноса и досрочного погашения.

Ранее экономист заявил, что для восстановления спроса на ипотеку в России необходимо снижение ключевой ставки на три-четыре процентных пункта. При этом, по его словам, ощутимый рост жилищного кредитования возможен при банковских предложениях под 10% годовых.