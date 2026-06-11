Финансист рассказал, как не прогадать с вкладом при падающей ключевой ставке

Правильный выбор срока вклада и сравнение предложений банков помогут получить максимальный доход от депозитов. Об этом заявил первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА «Новости» .

Пьянов отметил, что большинство аналитиков прогнозировало дальнейшее снижение ключевой ставки. Исходя из этого, он порекомендовал выбирать вклады на шесть месяцев или год, назвав трехлетний вклад избыточным вариантом.

Первый зампред ВТБ также предупредил, что слишком высокая ставка в небольшом банке может сигнализировать о повышенных рисках такого продукта. Он призвал сравнивать предложения разных банков перед принятием решения.

Президент ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 рекомендовал вкладывать деньги в банковские депозиты и корпоративные облигации как в самые надежные инструменты. По его словам, ставки по вкладам 10–11% сейчас очень привлекательны, а ключевая ставка продолжит снижаться.