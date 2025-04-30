Финансист Прохоров: минимальная подушка безопасности должна составлять недельные расходы

Жителям России порекомендовали на случай непредвиденных обстоятельств всегда иметь при себе наличные деньги из расчета на неделю жизни. Объем «налички» каждый определяет индивидуально, ориентируясь на свои потребности и расходы, рассказал в интервью телеканалу «Звезда» председатель комиссии по финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты Роман Прохоров.

«Минимальная подушка безопасности должна составлять недельные расходы», — отметил специалист.

Прохоров также подчеркнул важность разумного распределения финансов: часть средств должна работать и приносить доход, например, через инвестиции в акции.

Ранее другой эксперт — экономист Инна Литвиненко — советовала вкладывать средства в счета с драгметаллами, особенно в золото, а также открывать годовые вклады. Эти способы инвестирования она назвала наиболее выгодными в текущем году.