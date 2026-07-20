Финансист Лобода сообщил, что в начале третьей декады июля не ожидается резких колебаний на валютном рынке

Член РАСО и Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров Андрей Лобода сообщил «Известиям» , что в начале третьей декады июля резких колебаний на валютном рынке России не ожидается. По его словам, курс доллара может оставаться около 78 рублей.

Центральный банк России установил официальный курс валют на 18 июля: доллар — 78,3 рубля, евро — 89,8 рубля, юань — 11,56 рубля. По данным Московской биржи, по состоянию на 20 июля юань торговался вблизи этой же отметки.

«Вполне вероятно, что доллар на фоне растущей нефти будет торговаться на внебиржевом рынке у отметки 78 рублей», — отметил Лобода.

Он добавил, что более широкий диапазон для американской валюты по-прежнему составляет 76–79,50 рублей. По евро эксперт ожидает коридор 88–90 рублей, а торги юанем к рублю, вероятнее всего, закрепятся в границах 11,2–11,9 рубля.

Стоимость нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель и продолжает учитывать высокую геополитическую премию. Мировой нефтяной рынок стагнирует из-за сложностей с перевозкой энергоресурсов из стран Персидского залива в Западную Европу и Юго-Восточную Азию.

Лобода также допустил, что Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Это может дополнительно поддержать рубль. Однако для роста экономики стоимость кредитования реального сектора желательно снизить до 5–7,5%, считает эксперт.