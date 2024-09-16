Финансист Кузнецова посоветовала хранить сбережения в облигациях с плавающей процентной ставкой

Финансовый советник и преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Кузнецова рассказала «Абзацу» , что сейчас существующие возможности для инвестирования расширились: помимо традиционных банковских депозитов, актуальны также флоатеры* — облигации с изменяемой процентной ставкой.

По словам эксперта, если Банк России продолжит повышать ключевую процентную ставку, доходность таких облигаций станет выше. Однако в случае, если денежно-кредитная политика смягчится, доходность, соответственно, уменьшится.

Кузнецова добавила, что на вкладе средства можно оставить до окончания контракта, тогда как продать облигации можно в любое время. Инвестор получает купоны и не теряет начисленные проценты. Если процентные ставки начинают снижаться, можно просто продать облигации и получить свои деньги обратно.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.