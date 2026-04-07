Финансист Комаров заявил, что отказ от спонтанных покупок и неиспользуемых подписок помогает сократить расходы

Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Научного-исследовательского финансового института Минфина России Игорь Комаров поделился с KP.RU рекомендациями по эффективному управлению бюджетом и сокращению ненужных расходов.

«Экономия не должна портить вам настроение или вредить здоровью. Найдите "пожирателей" бюджета. Отслеживание расходов позволяет избежать импульсивных решений», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, распространенные ошибки включают спонтанные покупки, неиспользуемые подписки, частую доставку готовой еды и необязательные поездки на такси. Он также отметил, что планирование крупных трат, таких как ремонт, покупка техники, отпуск или лечение, должно быть заранее включено в бюджет.

Эксперт рекомендовал вести учет расходов через банковские приложения или электронные таблицы. Это помогает отслеживать траты и эффективнее перераспределять средства. Также важно начинать формировать сбережения даже с небольших сумм, используя накопительные счета, вклады или инвестиционные инструменты для долгосрочных целей.