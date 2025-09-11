Финансист Хайдер спрогнозировала, что курс рубля стабилизируется в течение двух недель

Эксперт по финансам Юлия Хайдер в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» высказала мнение о текущей ситуации с курсом рубля. Она отметила, что нет смысла покупать иностранную валюту в условиях резкого взлета стоимости доллара и евро, так как курс рубля стабилизируется в течение двух недель.

«У нас всегда накануне изменения ставки ЦБ есть элементы ослабления рубля. Фундаментально у нас ничего в России не изменилось, кроме того, что был навес того, что у нас был снижен импорт», — рассказала специалист.

Сейчас профимпорт растет, в итоге люди начнут привлекать инвестиции по меньшей ставке. По итогам года ожидается, что курс валюты будет 90. Текущий курс в течение двух недель нормализуется, достигнув среднего значения — 82, подчеркнула Хайдер.