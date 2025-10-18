Финансист Хачатурян назвал металлические счета в банках альтернативой золоту в слитках

Биржевая цена на золото достигла нового максимума. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По словам эксперта, в текущих условиях золото — прибыльный инструмент для инвестиций.

«В России приобрести золото в слитках граждане права не имеют. Однако есть альтернатива — металлические или биметаллические счета в банках», — отметил специалист.

Как пояснил финансист, эти инструменты предполагают вложения в один или несколько видов драгметаллов соответственно. Доходность зависит от колебаний цен.