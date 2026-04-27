Финансист Гусейнов рекомендовал присмотреться к инвестициям в золото

Независимый финансовый советник Рустам Гусейнов в интервью NEWS.ru рассказал о преимуществах вложения средств в золото. Он отметил, что укрепление рубля делает инвестиции в драгоценные металлы привлекательными для россиян.

По словам эксперта, покупка золота — это хороший инструмент для тех, кто опасается ослабления рубля. Стоимость драгоценных металлов измеряется в твердой валюте, а пересчет — в национальной. Это позволяет избежать рисков, связанных с национальной валютой. Гусейнов подчеркнул, что инвестиции в золото — это долгосрочный инструмент, на котором не стоит спекулировать.

Цены на драгметаллы за последние годы выросли, но в третьем квартале 2026 года они скорректировались. На фоне укрепления рубля золото становится интересным активом для долгосрочных инвестиций, считает Гусейнов.