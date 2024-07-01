Финансист Гондусова посоветовала вложиться в биржевый фонд в условиях высокой инфляции

Инфляция в России по итогам 2024 года не опустится ниже 6%. Такое мнение высказала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, в данной ситуации необходимо обратить внимание на разумные стратегии сохранения накоплений. Одна из них — вложение средств в биржевый фонд. Благодаря ключевой ставке в 16% россияне могут получить высокую доходность при минимальном риске.

Кроме того, Гондусова посоветовала открыть депозит или накопительный счет. Эти продукты также имеют внушительные ставки.