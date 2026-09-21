Финансист Гамзаев посоветовал хранить сбережения в рублях и валюте

Основную часть финансовой подушки при рублевых расходах стоит хранить в рублях, а валюту покупать постепенно и оставлять под конкретные будущие траты, рассказал директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев, сообщает газета «Известия» .

Финансовая подушка нужна на случай потери дохода и крупных непредвиденных расходов. Эксперт отметил, что хранить весь резерв в наличных долларах или евро невыгодно: деньги не приносят дохода, теряют покупательную способность, а наличные связаны с дополнительными рисками.

Валютную часть накоплений имеет смысл формировать для поездок, учебы, аренды жилья за границей и других расходов в иностранной валюте. Гамзаев посоветовал покупать ее небольшими суммами через равные промежутки времени, чтобы не зависеть от одного обменного курса.

Размер подушки обычно должен покрывать обязательные расходы за три-шесть месяцев. При нестабильном заработке резерв стоит увеличить. Начать можно с отчислений в 3–5% дохода, постепенно доведя их до 10–15%, а также направлять в накопления премии и налоговые вычеты.

Эксперт рекомендовал настроить автоматический перевод на отдельный счет в день зарплаты. Средства лучше размещать на накопительном счете или краткосрочном рублевом вкладе, чтобы сохранить быстрый доступ к деньгам. Небольшую сумму наличными стоит держать на случай сбоев банковских карт и приложений.