Финансист Фрумина: банк может заморозить деньги на счету клиента за долги

Банки могут заморозить денежные средства на счетах клиентов за долги и по подозрению в незаконной деятельности. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина агентству «Прайм» .

По словам специалиста, закон предусматривает возможность ареста средств на счетах по требованию судебных приставов. Чтобы этого избежать, следует регулярно проверять открытые исполнительные производства на портале госуслуг и своевременно погашать долги, сообщил сайт MK.Ru.

Заморозка средств на счете клиента также возможна на основании решения суда, отметила Фрумина.