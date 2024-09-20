Финансист Фрумина: банк может заморозить деньги на счету клиента за долги

Банки могут заморозить денежные средства на счетах клиентов за долги и по подозрению в незаконной деятельности. Об этом рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина агентству «Прайм».

По словам специалиста, закон предусматривает возможность ареста средств на счетах по требованию судебных приставов. Чтобы этого избежать, следует регулярно проверять открытые исполнительные производства на портале госуслуг и своевременно погашать долги, сообщил сайт MK.Ru.

Заморозка средств на счете клиента также возможна на основании решения суда, отметила Фрумина.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте