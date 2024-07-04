Финансист Емелин заявил, что за нарушение порядка процедуры антифрода банк будет возмещать всю потерянную сумму

Изменения, внесенные в законодательство о национальной платежной системе, усилят защиту клиентских активов в банках от действий мошенников, а также повысят ответственность финансовых учреждений за надлежащее выполнение антифродовых процедур и внимание к сомнительным транзакциям. Об этом сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин в беседе с НСН.

Он напомнил, что 25 июля банки обязаны будут проводить проверку на наличие информации о подозрительных лицах в базе данных Центрального банка. Таким образом, произошло ужесточение требований именно к финансовым организациям.

«Если полученная из базы информация не будет использована банком для процедуры антифрода, то возмещение физическому лицу становится автоматическим. За нарушение порядка процедуры антифрода банк будет нести ответственность в размере всей суммы операции», — подчеркнул Емелин.

Также он отметил, что сотрудничество МВД с Центральным банком в данной сфере стало более плотным и усиленным.

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