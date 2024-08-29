Финансист Диашов допустил повышение курса юаня

Прогнозы специалистов относительно курса юаня варьируются. Некоторые считают, что китайская валюта будет продолжать укрепляться благодаря стабильному экономическому росту КНР, в то время как другие указывают на риски, связанные с торговыми войнами, неопределенностью в мировой экономике и важными политическими событиями, которые могут оказать влияние на курс юаня. Об этом рассказал радио Sputnik председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

Он отметил, что с начала августа юань демонстрирует легкий восходящий тренд и есть вероятность устойчивого преодоления отметки в 12 рублей. В дальнейшем возможен технический рост, однако значительное повышение курса будет ограничено, во-первых, высоким спросом на юани от участников внешнеэкономической деятельности и напряженностью в расчетах, а во-вторых, строгим регулированием курса в интересах производителей.



Эксперт рекосмендовал проявлять осторожность при инвестировании в юани.