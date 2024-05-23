Финансист Чирков посоветовал закладывать деньги на непредвиденные расходы при планировании отпуска

При планировании будущего отпуска и формировании бюджета на него важно закладывать средства на непредвиденные расходы. Таким советом поделился с «Вечеркой» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

По его словам, многие забывают об этой важной статье отпускного бюджета и планируют количество денег впритык. И если даже какая-то мелочь идет не по плану, это оборачивается серьезными проблемами и портит впечатления об отдыхе.

«В поездках может случиться все что угодно. Отмена рейса, какие-то проблемы с гостиницей. Может возникнуть необходимость оплаты медицинских услуг в случае проблем со здоровьем, понятно, что какие-то средства будут оплачены по страховке, но, возможно, какую-то часть человеку придется заплатить самому», — отметил эксперт.

Как добавил «Петербургский дневник», при планировании отпуска нужно иметь в запасе на всякий случай примерно половину от суммы, в которую обойдется отдых. Или можно оформить перед поездкой кредитную карту, которая выручит в критической ситуации.