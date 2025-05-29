Финансист Брагин предсказал подход ЦБ к ключевой ставке

В преддверии заседания ЦБ РФ 6 июня финансист Владимир Брагин в разговоре с «Российской газетой» дал прогноз относительно позиции регулятора по ключевой ставке.

По его мнению, рынок склоняется к тому, что Центробанк сохранит текущую ключевую ставку без изменений и останется в режиме ожидания. Некоторые участники рынка начинают говорить о возможном снижении ставки. Также эксперты не исключают, что регулятор может смягчить свою позицию из-за ослабления инфляционного давления.

Кроме того, правительство РФ решило продлить требования об обязательной продаже части валютной выручки крупными экспортерами до 30 апреля следующего года. Параметры указа остались прежними. Финансист добавил, что это решение не повлияет на предложение валютной ликвидности на рынке, так как продажи валюты экспортерами стабильно превышали требования. Однако в долгосрочной перспективе это поможет сгладить колебания рубля, отметил сайт mk.ru.

Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами составили 10 миллиардов долларов. По мнению Брагина, это может привести к ослаблению рубля до уровней в 90 рублей за доллар в ближайшие месяцы из-за восстановления импорта и коррекции цен на нефть.