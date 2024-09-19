Финансист Беляев: возобновление семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей

Крупные банки приостановили выдачу льготных кредитов на приобретение недвижимости. Возобновление программы семейной ипотеки зависит исключительно от российских властей, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, ипотека под 6% предполагала, что выпадающие доходы банкам компенсирует государство, однако выделенные бюджетом деньги закончились. Обвинять банки в приостановке выдачи льготных займов трудно, поскольку они никак не могут работать себе в убыток.

Льготное кредитование возобновится только в том случае, если правительство определит новые лимиты с гарантией финансовым организациям компенсации недополученной прибыли, отметил Беляев.

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