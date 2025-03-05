Финансист Беляев: при вложении в недвижимость нужно учитывать затраты на содержание жилья

Большинство россиян предпочитают инвестировать в недвижимость, а не депозиты, несмотря на высокие процентные ставки, показал опрос ВЦИОМ. Популярность недвижимости связана со стабильным ростом цен в России. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Ридусом» .

По результатам исследования, 51% респондентов выбрали бы покупку квартиры, 19% — вложения в золото, 16% — банковские вклады. Лишь 33% планируют сдавать жилье в аренду, 4% — зарабатывать на перепродаже.

Беляев отметил, что у инвестирования в недвижимость есть ряд рисков: увеличение арендной ставки может не сохраниться, возможна коррекция цен на квартиры, а содержание жилья требует затрат. Кроме того, недвижимость сложно продать быстро без потери денег, в отличие от вкладов, подчеркнул финансист.