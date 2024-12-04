Финансист Беляев: на рост числа депозитов влияет высокий уровень доверия россиян к банковской системе страны

Сейчас в России наблюдается смещение накоплений из физической денежной формы в безналичную. Граждане все чаще открывают депозиты за счет высокого уровня доверия к банковской системе страны. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с сайтом «Ридус».

«Люди с удовольствием пользуются банковскими инструментами, которые могут приносить доход. Это вполне естественно, поскольку проценты по банковским вкладам сейчас высокие», — отметил специалист.

Беляев добавил, что курс рубля продолжит падать «ползучими темпами».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте