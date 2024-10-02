Финансист Бархота посоветовал россиянам не класть все деньги на депозиты под 20%

Аналитик Андрей Бархота в беседе с ОТР дал совет россиянам, что перед тем, как класть все деньги на депозит под 20%, важно узнать о всех имеющихся подводныех камнях.

Эксперт призывает разделять средства на срочных депозитах и накопительных счетах. Он отмечает, что ставка по второму продукту будет ниже, однако деньги можно будет забрать в любой момент, не теряя проценты.

По словам Бархоты, 50% сбережений можно положить на вклад, а другую половину — на накопительный счет.

После повышения Центробанком ключевой ставки до 19% банки повысили ставки по вкладам. Как заметил эксперт-аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич, сейчас они в разы выше уровня инфляции.