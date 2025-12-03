Финансист Балынин заявил, что повышение МРОТ окажет поддержку населению и простимулирует рост зарплат

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул положительное влияние повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на экономику.

Эксперт отметил, что это помогает поддержать наиболее уязвимые слои населения и обеспечить достойный уровень оплаты труда для всех работающих граждан.

«Очень важно, чтобы граждане, которые работают и вносят свой вклад в формирование ВВП, получали достойную заработную плату», — сказал финансист.