Финансист Балынин: вклады дают пассивный доход от 25 тысяч рублей ежегодно

С каждых 100 тысяч рублей вклада можно получить до 20–25 тысяч рублей пассивного дохода в год. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист отметил, что это значительно превышает уровень инфляции. Чем больше денег будет лежать на депозите, тем выше окажется пассивный доход.
Балынин подчеркнул, что банковский вклад размером до 1,4 млн рублей — это надежный и высокодоходный финансовый инструмент. Агентство по страхованию вкладов вернет вкладчику или владельцу счета возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей, если банк потеряет лицензию.
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