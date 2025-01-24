Финансист Балынин: вклады дают пассивный доход от 25 тысяч рублей ежегодно

С каждых 100 тысяч рублей вклада можно получить до 20–25 тысяч рублей пассивного дохода в год. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист отметил, что это значительно превышает уровень инфляции. Чем больше денег будет лежать на депозите, тем выше окажется пассивный доход.

Балынин подчеркнул, что банковский вклад размером до 1,4 млн рублей — это надежный и высокодоходный финансовый инструмент. Агентство по страхованию вкладов вернет вкладчику или владельцу счета возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей, если банк потеряет лицензию.