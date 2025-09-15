Финансист Балынин отметил привлекательность условий по банковским вкладам, несмотря на снижение ставки

Несмотря на снижение ключевой ставки, условия по размещению банковских вкладов останутся привлекательными. Банки продолжают предлагать вклады с доходностью, которая значительно превышает уровень инфляции. Об этом сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт подчеркнул, что краткосрочные вклады (до полугода) могут быть особенно выгодными из-за ставок, превышающих ключевую ставку, особенно для новых клиентов. Однако через три-шесть месяцев ставки могут стать еще ниже. Балынин рекомендует распределить средства по вкладам с разными сроками: три месяца, шесть месяцев, год, а также рассмотреть вклады на два-три года. По его словам, по последним ожидается доходность на уровне 11–13% годовых.

Также эксперт отметил, что в ближайший месяц банки могут предложить по краткосрочным вкладам на один-три месяца ставки на уровне 17–18% годовых, а по вкладам на год — в диапазоне 14–16% годовых.