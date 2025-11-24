Финансист Бадалов заявил, что ставки по вкладам останутся около 10%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупных российских банках сохранится примерно на уровне 10% в 2026 году. Таким прогнозом поделился кандидат экономических наук, финансист Лазарь Бадалов в разговоре с радио Sputnik .

По словам специалиста, основной причиной стабильности ставок является политика Центробанка и уровень ожидаемой инфляции. Финансист подчеркнул, что снижение процентных ставок возможно лишь при условии значительного замедления темпов роста цен, которое ожидается лишь частично. Таким образом, ставки по депозитам вряд ли значительно упадут ниже текущего уровня, подчеркнул Бадалов.