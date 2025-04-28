Фейк: в России планируют повысить налоги из-за падения цен на нефть
Фейк о планируемом повышении налогов в России опровергли
В интернете появились сообщения, что Россию ждет очередное повышение налогов. Однако эта информация оказалась недостоверной.
Фейк
В Telegram-канале «Россия 24/7» появился пост, в котором со ссылкой на Reuters говорится, что в России планируют повысить налоги из-за падения цен на углеводороды.
Правда
В статье Reuters, на которую ссылается автор канала, о повышении налогов ничего не говорится. Слово taxes в тексте статьи означает пошлины или тарифы на импорт.
Статья появилась после заседания Центробанка, на котором Эльвира Набиуллина заявила, что на рост цен и ослабление курса рубля может влиять снижение цен на углеводороды, но при этом новости о переговорах между Россией и США положительно влияют на курсы валют.
Только с 1 января вступила в силу новая прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому вероятность новых налоговых реформ невысока.
Сам Telegram-канал «Россия 24/7» маскируется под российский, однако его уже разоблачали как проект ЦИПсО Украины и ловили на фейках.
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