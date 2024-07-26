Фейк: в России начался прием заявлений на независящие от доходов детские пособия

В России не вводили дополнительных выплат семьям с детьми и пенсионерам, не связанных с уровнем дохода. Информацию о приеме заявлений распространили мошенники.

Фейк

В соцсетях опубликовали объявления о том, что в России ввели новые меры поддержки. За каждого ребенка якобы можно единовременно получить 20 000 рублей, а на детей младше 16 лет — подъемную социальную выплату 33 860 рублей. Эту помощь оказывали «независимо от дохода семьи».

Малоимущие, люди пенсионного и предпенсионного возрастов будто бы могли претендовать на 22 400 рублей. Заявления на детские выплаты начали принимать с 8 июля, на остальные — с 24 июля. С подробностями авторы постов предлагали ознакомиться по ссылке в комментариях.

Правда

Новых мер не вводили. Никаких выплат или подработок по указанной авторами постов ссылке не существует. Мошенники опубликовали объявления, чтобы нарастить трафик своих каналов.

Аналогичная информация о старте приема заявок появлялась месяц назад. Ее опроверг Социальный фонд России по ЛНР.

«Будьте бдительны! Такого постановления не существует! Не переходите по сомнительным ссылкам для получения инструкций», — сообщила пресс-служба.

Материальную помощь в России оказывают семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Выплаты назначают беременным женщинам, вставшим на учет на сроке до 12 недель, и одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка до 17 лет.

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