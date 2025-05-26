Фейк: в МВД предложили ввести тотальный запрет на кредиты

В России не собираются вводить тотальный запрет на кредиты

В соцсетях появилась информация о том, что МВД работает над законопроектом, который полностью запретит выдачу кредитов в России. Получить заем можно будет якобы только после индивидуальной разблокировки. Что происходит на самом деле — разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах распространяется информация о том, что Министерство внутренних дел разрабатывает закон для тотального запрета кредитов в России. Якобы брать займы можно будет после индивидуальной разблокировки.

Объясняют это борьбой с кибермошенничеством. Если человеку запрещено брать кредит, то он и не сможет влезть в долги, находясь под воздействием мошенников.

Правда

В МВД опровергли слухи о запрете кредитов. Официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что СМИ неправильно интерпретировали заявление замначальника Следственного департамента МВД России Данила Филиппова на форуме «Positive Hack Days 2025».

Филиппов, отвечая на вопрос из зала после выступления, предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. По его мнению, более эффективным могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале «Госуслуги», с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости.

Ирина Волк отдельно отметила, что изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, Министерство внутренних дел не разрабатывает. Официальный представитель ведомства призвала журналистов корректно отражать содержание выступлений сотрудников МВД России на публичных мероприятиях, не искажать их смысл, а при необходимости задавать уточняющие вопросы.

Таким образом, информация о готовящемся тотальном запрете на кредиты в России является результатом недопонимания. Никаких запретов на займы МВД не готовит.

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