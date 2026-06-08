Фейк: в Белгородской и Курской областях введут сбор на региональную безопасность

Сообщение о «сборе на безопасность» в Белгородской и Курской областях опровергли

В интернете появилось сообщение, что власти Белгородской и Курской областей планируют ввести «налог на безопасность». Однако информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете распространяется информация, что власти Белгородской и Курской областей якобы будут автоматически списывать со счетов физических и юридических лиц налог на безопасность — от 1,5% до 2,5% от каждой транзакции или на остаток суммы в конце дня.

Подобные объявления якобы появились на сайтах Министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области и Курского регионального центра финансовой грамотности.

Правда

Это фотошоп, цель которого — перегрузить региональные банковские системы и вызвать панику у жителей регионов.

Во-первых, ввести налоги и сборы просто так нельзя — согласно Налоговому кодексу, они должны пройти два этапа утверждения. Таким образом, инициатива не осталась бы незамеченной.

Во-вторых, новостной раздел сайта Минфина Белгородской области не обновлялся с апреля 2023 года. Кроме того, злоумышленники неправильно оформили скриншот — под чертой в верхней части страницы должен прописываться источник информации, например орган власти или СМИ.

В-третьих, авторы фейка путаются в терминологии: в сферах финансов, политики и юриспруденции используется слово «трансакция», а не «транзакция». Сотрудники того же регионального Минфина, в отличие от них, об этом прекрасно знают.

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