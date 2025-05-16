Фейк: Центробанк ограничил денежные переводы 100 тысячами рублей в месяц

В интернете распространяются сообщения, что Центробанк с 15 мая ввел ограничения на ежемесячные денежные переводы — до 100 тысяч рублей, даже между собственными счетами. Однако эта информация оказалась неточной.

Фейк

В Сети появились сведения, что Центробанк с 15 мая ограничил сумму денежных переводов для одного человека 100 тысячами рублей в месяц. Причем это ограничение работает, даже если клиент банка просто переводит деньги с одной своей карты на другую, хотя ранее самому себе можно было ежемесячно переводить до 30 миллионов рублей.

Правда

Такое ограничение действительно ввели, но только для тех, кто попал в базу данных Центробанка о мошеннических операциях, чтобы помешать им обналичивать преступные доходы. При этом ограничение не будет распространяться на платежи юридическим лицам, то есть человек сможет спокойно оплачивать покупки и коммунальные услуги.

Кроме того, люди, попавшие в эту базу, все равно смогут переводить суммы более 100 тысяч рублей — но только лично в отделении банка и по паспорту. Можно также обжаловать попадание в реестр, обратившись с заявлением либо в банк, который выдал карту, либо непосредственно в Банк России через интернет-приемную.

Это закон принят в рамках борьбы с дропперами — подставными лицами, через которых мошенники за определенный процент прогоняют полученные от жертв деньги. При этом послабления ввели, поскольку многие становятся соучастниками преступной схемы неосознанно.

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