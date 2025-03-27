Фейк: с 1 ноября приставы смогут отнимать деньги у россиян без решения суда

В Минфине России опровергли данные о внесудебном взыскании долгов с граждан

В соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения, что с 1 ноября 2025 года приставы якобы смогут отбирать у людей деньги по налогам без разрешения суда. В Минфине эту информацию не подтвердили. Долг будут взыскивать только в случае, если налогоплательщик не оспорит сумму.

Фейк

С 1 ноября 2025 года приставы будут отнимать деньги у физлиц за долги по налогам без решения суда. Необходимость судебного приказа, где можно оспорить задолженность в течение 20 дней, отменят.

Правда

Госдума 25 марта одобрила законопроекты, которые позволяют взыскивать долги по налогам с граждан в упрощенном порядке — по той же системе, что с юридическими лицами и ИП.

Механизм планируют ввести с 1 ноября этого года. Его будут применять только в случае, если налогоплательщик не оспорит долг. Возражения должника начнут решать через суд.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Лапша Медиа» уточнили, что новые налоговые инициативы не имеют отношения к аресту банковских счетов через службу судебных приставов.

«Если человек не согласен с суммой налога, он сможет высказать свое возражение о сумме налогов, необходимых к уплате, и спор будет рассматриваться в судебном порядке», — пояснили в министерстве.

Также в министерстве сообщили, что новый порядок включает увеличение срока для оспаривания решений. Вместо 20 дней у должников будет 30 дней для подачи возражений.

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