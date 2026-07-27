Фейк: россияне смогут зарабатывать до 5 тысяч в день без вложений на Wildberries

В Сети появилась информация, что Wildberries запустил масштабную акцию поддержки россиян, в рамках которой каждый может зарабатывать до пяти тысяч рублей в день без вложений, просто вступив в закрытый чат. Однако эти слухи оказались ложными.

Фейк

Компания якобы предлагает пользователям присоединиться к чату, приобретать продукцию, оставлять положительные отзывы и получать за это деньги. В подтверждение мошенники распространяют видео, стилизованное под сюжет Первого канала, в котором фигурирует обращение гендиректора площадки Татьяны Ким.

Правда

На самом деле компания не запускала подобных программ. Видеоролик — дипфейк, смонтированный из фрагмента программы «Время» от 9 сентября 2015 года и обращения Татьяны Ким от 30 марта 2020 года. Мошенники эксплуатируют резонансную ситуацию, чтобы выманить у пользователей личные данные и деньги.

Татьяна Ким официально заявила, что реальная помощь от Wildberries касается только компенсаций селлерам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников, а также финансовой поддержки пострадавших сотрудников и семей погибших.

Компания неоднократно предупреждала, что любые легальные финансовые операции проводятся только в официальном личном кабинете на сайте или в приложении маркетплейса.

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