Фейк: россиянам выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню защиты детей

В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась информация, что в России выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню защиты детей. Авторы публикаций заявили, что прием заявлений начали 21 мая.

Фейк

С 21 мая начался прием заявлений на оформление выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню защиты детей. По ссылке в посте размещена подробная инструкция по получению выплаты.

Правда

Никакой федеральной выплаты к 1 июня не планируется, информации нет на сайтах Кремля и правительства. Распространение подобной информации нацелено на раскрутку закрытого канала в мессенджере «Макс». При переходе по ссылке пользователь попадает на страницу подписки на канал «Семейный Юрист | Пособия и Льготы». Ссылки могут быть напрямую мошенническими и вести на фишинговые ресурсы, что может привести к утечке личных данных.

Авторы вброса описали условия федеральной поддержки, которую оказывали родителям в 2020 году. Тогда поддержку семьям с детьми оказывали из-за пандемии.

В 2026 году выплаты ко Дню детей осуществляются в нескольких регионах по инициативе местных властей, поддержку оказывают определенным категориям россиян. Информацию о положенных выплатах можно проверить на сайте «Госуслуги», а также порталах местных и федеральных властей.

Информацию из соцсетей и мессенджеров лучше проверять в официальных источниках и не переходить по ссылкам.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.