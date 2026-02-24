Фейк: россиянам в Сбербанке запретят снимать более 50 тысяч рублей

Видео о запрете снимать в Сбербанке более 50 тысяч рублей оказалось дипфейком

В интернете появилось видео с утверждением, что глава Сбербанка Герман Греф якобы по распоряжению Центробанка запретил снимать наличные на сумму более 50 тысяч рублей. Однако информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете набирает популярность видеоролик, в котором человек, похожий на Грефа, рассказывает, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина распорядилась ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах — не более 50 тысяч рублей на человека.

Правда

Это дипфейк. Оригинальное видео снято 3 июля 2024 года, на нем Греф говорит о макроэкономике и льготной ипотеке.

С 1 сентября прошлого года такие ограничения действительно могут ввести, но всего на двое суток и только в одном случае — если банк заподозрит, что на клиента воздействуют мошенники. Если человек придет в отделение и докажет, что деньги нужны ему самому, а не злоумышленникам, ограничение снимут.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.