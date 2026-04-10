Фейк: россиян обяжут указывать ИНН при переводах через СБП

В Сети распространилась информация о том, что с 1 июля россиян обяжут указывать ИНН при каждом переводе через Систему быстрых платежей. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

С 1 июля российским гражданам придется указывать идентификационный номер налогоплательщика при платежах и переводах через СБП между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Слух появился из-за неправильной интерпретации новости о новой мере для борьбы с фродовыми операциями.

Правда

На самом деле никакой новой обязанности для граждан не возникает. Как пояснила пресс-служба Национальной системы платежных карт, с 1 июля банки начнут в автоматическом режиме обмениваться между собой данными об ИНН клиентов при операциях через СБП.

Это внутренний технологический процесс, который не требует никаких действий от пользователей. Гражданам не придется самостоятельно вводить налоговый номер при каждом переводе.

ИНН выбрали, потому что это реквизит, который сложно подменить или сменить. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством, в частности с дропперством, — когда злоумышленники используют подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Аналогичная мера уже давно работает в платежной системе «Мир» и не создает неудобств для держателей карт.

Юрист Александр Хаминский в беседе с Life.ru отметил, что законопослушные граждане не только не почувствуют дискомфорта, но и получат дополнительную защиту от финансовых мошенников.

