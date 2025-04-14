Фейк: подъезды к Крымскому мосту станут платными
Информацию о введении платного проезда на трассе Краснодар — Керчь опровергли
В интернете появилась информация, что на части трассы Краснодар — Керчь с 15 апреля введут платный проезд. Однако эти сообщения оказались недостоверными.
Фейк
В Сети появилась информация, что с 15 апреля за проезд по участкам трассы Краснодар — Темрюк и Новороссийск — Керчь придется платить. Взимать оплату будет ООО «Единый оператор».
Правда
Это ООО обслуживает только Центральную кольцевую автодорогу и трассу М-12 «Восток», в чем можно убедиться, открыв его сайт. Сотрудница горячей линии подтвердила 360.ru, что трассы М-4 и А-289 не подчиняются компании.
«Российская газета» со ссылкой на правительство Крыма и Минтранс сообщила, что впервые такая информация появилась в украинских СМИ. Власти республики предупредили об уголовной ответственности за распространение фейков.
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