Фейк: подъезды к Крымскому мосту станут платными

В интернете появилась информация, что на части трассы Краснодар — Керчь с 15 апреля введут платный проезд. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появилась информация, что с 15 апреля за проезд по участкам трассы Краснодар — Темрюк и Новороссийск — Керчь придется платить. Взимать оплату будет ООО «Единый оператор».

Правда

Это ООО обслуживает только Центральную кольцевую автодорогу и трассу М-12 «Восток», в чем можно убедиться, открыв его сайт. Сотрудница горячей линии подтвердила 360.ru, что трассы М-4 и А-289 не подчиняются компании.

«Российская газета» со ссылкой на правительство Крыма и Минтранс сообщила, что впервые такая информация появилась в украинских СМИ. Власти республики предупредили об уголовной ответственности за распространение фейков.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.