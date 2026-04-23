Фейк: оплата по СБП с 1 мая станет платной

Информацию о том, что оплата по СБП станет платной с 1 мая, опровергли

Ряд СМИ и телеграм-каналы распространили информацию, что с 1 мая с россиян начнут брать комиссию за переводы и оплату товаров через Систему быстрых платежей (СПБ). Также эта мера коснется самозанятых и предпринимателей. Сообщение разошлось настолько широко, что его пришлось опровергать пресс-службе Центрального банка.

Фейк

В телеграм-каналах появилась информация, что с 1 мая за переводы по СБП, в частности за платежи по QR-коду, придется дополнительно платить от пяти копеек до трех рублей за транзакцию.

Правда

В пресс-службе Центробанка заверили, что условия переводов останутся прежними.

Не облагаются комиссией ни переводы между гражданами (до 100 тысяч рублей в месяц), ни налоги или другие выплаты в пользу государства.

Комиссию платят только коммерческие банки за использование СПБ, если предприниматели переводят деньги между собой или отправляют зарплаты и премии своим работникам.

