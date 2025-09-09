Фейк: Греф призвал уволить Набиуллину с поста главы ЦБ из-за высокой ставки

Дипфейк с грозящим увольнением Набиуллиной из-за ставки Грефом разошелся по Сети

В социальных сетях популярность набрал видеоролик, в котором председатель правления «Сбера» Герман Греф объявил, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил уволить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за высокую ключевую ставку. Проверка показала, что ролик представляет собой плохо изготовленную подделку.

Фейк

Ролик с этим содержанием набрал огромное количество просмотров в TikTok .

Председатель правления Герман Греф объявил, что готов заменить на посту главы Центробанка Эльвиру Набиуллину, которой грозит увольнение за сохранение высокой ключевой ставки. Якобы такое решение на Восточном экономическом форуме принял президент России Владимир Путин.

Правда

За основу видео создатели взяли интервью Германа Грефа, записанное на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил за три месяца до форума во Владивостоке.

Это показали результаты проверки ролика через систему мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанную АНО «Диалог регионы».

На момент записи беседы главы «Сбера» с журналистами информация, которую он якобы обсуждал, еще не существовала, что стало еще одним признаком подделки.

Поводом для создания дипфейка стала дискуссия, которая развернулась на Восточном экономическом форуме. Греф заявил о переходе российской экономики в стадию стагнации, выходом из которой назвал снижение ключевой ставки.

Президент России Владимир Путин не согласился с этой позицией, подчеркнув, что ключевая ставка — главный инструмент финансового регулятора для борьбы с инфляцией, который обеспечит мягкую посадку перегретой экономики страны.

При помощи дипфейка авторы попытались раскачать общественное мнение, вырвав слова банкира из контекста и превратив диалог об экономике в искусственное нагнетание напряженности.

