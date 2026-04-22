Фейк: банки не будут требовать возврата по взятым до 2026 года кредитам

Слух о списании банками взятых до 2026 года кредитов опровергли

В Сети распространили информацию о том, что банки не будут требовать возврата по кредитам, взятым до 2026 года. Однако этот слух оказался ложным.

Фейк

Банки якобы спишут долги по кредитам, взятым до 2026 года. Россиянам посоветовали обратиться к юристам, которые помогут списать долги бесплатно через МФЦ или процедуру банкротства.

Правда

На самом деле действующее российское законодательство не содержит положений, позволяющих не возвращать кредиты. По статье 810 Гражданского кодекса, заемщик обязан вернуть сумму займа и выплатить проценты.

Банкротство — это не способ не платить, а самостоятельная правовая процедура с серьезными последствиями и ограничениями. Она применяется только при наличии установленных законом оснований, предполагает проверку имущества, доходов и обязательств должника. Списание долгов возможно исключительно в рамках этой процедуры.

Упоминание банкротства в рекламных текстах — маркетинговая приманка. Такие посты распространялись в закрытых региональных телеграм-каналах: «Моя Тула», «Мой Якутск», «Мой Екатеринбург» и других. На данный момент часть сообщений уже удалили, а группы перевели в приватный режим.

При этом требования к заемщикам, наоборот, ужесточаются: с 2026 года МФО при оценке долговой нагрузки предписано требовать официальное подтверждение доходов. С октября 2026 года граждане смогут оформлять в микрофинансовых организациях не более двух займов, а с апреля 2027 года — только один.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.