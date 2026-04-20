Фейк: 10 миллионам россиян придется отчитываться за переводы на карту

Слух о контроле ФНС за 10 миллионами россиян из-за переводов на карту опровергли

В Сети появилась информация, что ФНС усилит контроль как минимум за 10 миллионами россиян из-за получения неподтвержденных доходов переводами на банковские карты. Однако она оказалась ложной.

Фейк

В некоторых пабликах и телеграм-каналах утверждают, что якобы налоговая прежде всего обратит повышенное внимание на россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, но не оформляют ИП или самозанятость.

По этой информации, в зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой свыше 2,4 миллиона в год, якобы скрывающие часть поступлений.

Правда

На самом деле переводы на личные счета от близких родственников контроль ФНС никак не затронет. Налоговая проследит за финансами граждан, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы либо занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации.

Добросовестные россияне, которые полностью декларируют доходы и платят налоги, с дополнительным контролем не столкнутся.

В ФНС уточняли, что делать преждевременные оценки, сколько именно людей попадут в рисковую зону при переводах между физическими лицами, пока некорректно.

«Форму информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности определит соглашение между ЦБ и ФНС, критерии находятся в стадии проработки», — подчеркнули в пресс-службе.

В налоговой также уточнили, что превышение лимита незадекларированного ежегодного дохода в размере 2,4 миллиона рублей станет ключевым фактором для контроля за переводами физических лиц. Однако мера, предварительно, коснется 3% экономически активного населения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.