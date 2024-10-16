«ФедералПресс»: закон о самозапрете на кредиты не действует на ипотеку и автомобильные займы

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапреты на потребительские кредиты и микрозаймы. Нововведение защитит граждан от мошенников, сообщает «ФедералПресс».
Воспользоваться услугой, а также отменить ее действие, можно бесплатно при личном посещении МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». При этом закон не распространяется на ипотеку и автомобильные кредиты.
Если банки оформят кредитный договор с клиентом, имеющим самозапрет на займы, они не смогут потребовать от гражданина исполнения долговых обязательств.
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