«ФедералПресс»: закон о самозапрете на кредиты не действует на ипотеку и автомобильные займы

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапреты на потребительские кредиты и микрозаймы. Нововведение защитит граждан от мошенников, сообщает «ФедералПресс» .

Воспользоваться услугой, а также отменить ее действие, можно бесплатно при личном посещении МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». При этом закон не распространяется на ипотеку и автомобильные кредиты.

Если банки оформят кредитный договор с клиентом, имеющим самозапрет на займы, они не смогут потребовать от гражданина исполнения долговых обязательств.