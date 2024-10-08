ФАС ПРЕДЛАГАЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ВСЕ ТОВАРЫ

Проект постановления Правительства РФ предоставит региональным органам государственной власти временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых**, но на любые продовольственные и непродовольственные товары, за исключением товаров, на которые введено государственное регулирование цен.
По мнению ведомства, реализация постановления Правительства №662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан
Интересно
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 662
**Перечень включает в себя 24 позиции продовольственных товаров. Он предусмотрен статьей 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ и утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530.
***Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2023 № 1857
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