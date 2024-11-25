«Это не годы». Когда начнут отменять антироссийские санкции

Сразу несколько стран перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Ведущая 360.кг Анастасия Букреева и эксперт финансового рынка Андрей Бархота обсудили, стоит ли запасаться наличными и когда могут снять западные санкции

«Я думаю, что это не годы. Горизонт приблизительно от девяти до 18 месяцев. Потому что надо понимать, что снятие санкций будет по времени совпадать с завершением вооруженной конфронтации, деэскалацией конфликта и заключением мирного соглашения, о чем говорят все стороны конфликта», — заявил Бархота.

Он отметил, что новая администрация США готова к шагам навстречу соблюдению интересов всех сторон и прежде всего российских.

«А здесь, конечно, снятие санкций, повышение удобства и комфорта для граждан России — это, наверное, первейшая задача», — заключил эксперт.