Энергетик Фролов: средняя стоимость нефти должна находиться в пределах $80 за баррель

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов в беседе с радио «Говорит Москва» заявил, что текущая цена на нефть необходима для поддержания роста спроса и уровня добычи.

Цена нефти ниже 80 долларов за баррель угрожает будущим производственным показателям нефтяной отрасли. По словам эксперта, низкие цены не позволяют компенсировать расходы на добычу, особенно для таких стран, как США, где себестоимость разработки месторождений значительно выше, чем у ведущих производителей нефти.

Эксперт подчеркнул, что добыча нефти требует постоянного инвестирования в разведку и разработку новых месторождений. Если цены останутся низкими, инвестиции в отрасль упадут, что приведет к истощению имеющихся запасов и невозможности удовлетворить будущий спрос.

Средняя рыночная стоимость нефти должна находиться в пределах 80-95 долларов за баррель, чтобы обеспечить рентабельность производства и избежать дефицита топлива в ближайшей перспективе.