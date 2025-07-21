Эксперты Life предположили, что в июле 2025 года ЦБ снизит ключевую ставку до 18% годовых

Экономисты предполагают, что Центробанк снизит ключевую ставку на заседании 25 июля. Однако точный размер снижения остается предметом обсуждения. Так, владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в разговоре с Life отметил, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 150–200 базисных пунктов, до 18–18,5% годовых.

По его мнению, основными аргументами для смягчения денежно-кредитной политики будут охлаждение потребительского спроса, умеренные данные по ценам и необходимость ослабить давление на бизнес и заемщиков.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев добавил, что Банк России может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, с текущих 20% до 18–19%. Это объясняется замедлением инфляции и низким спросом на кредиты.

Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан прогнозирует вероятность снижения ключевой ставки на два процентных пункта — до 18%, а к концу года ставка может опуститься до уровня примерно 14% годовых.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин считает, что снизить ставку на один или несколько процентных пунктов — наиболее вероятный сценарий. Однако снижать ставку нельзя резко, это чревато возрастанием нагрузки на банковский сектор.