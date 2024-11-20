Эксперт ВШЭ Сасим предупредил, что после запрета майнинга в некоторых регионах начнет развиваться «серый сектор»

Чтобы регулировать майнинг, нужно развивать и создавать более гибкие механизмы, а не прибегать к запретам. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

По его словам, если запрещать майнинг, то это спровоцирует развитие так называемого серого сектора в этой отрасли.

«Нет никаких механизмов компенсационных по этому запрету, нет никаких механизмов по релокации этой деятельности, то есть у нас нет готовых площадок с какими-то льготными условиями присоединения», — отметил эксперт.

Он назвал ситуацию, которая складывается вокруг запретов, настоящей проблемой. Ввод ограничений должен предлагать людям альтернативу, подчеркнул Сасим.