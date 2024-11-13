Эксперт в сфере криптовалют Каминский: курс биткоина может дойти до 100 тысяч долларов в этом году

Эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский заявил, что текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

Эксперт спрогнозировал повышение курса до 100 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей) уже в этом году.

«Предположу, что удерживать позицию он будет недолго, многие будут фиксировать свою прибыль на этой отметке, поэтому возможна коррекция сразу после ее достижения», — отметил специалист.

По его мнению, в течение 10 лет стоимость биткоина может вырасти до 13 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Старт для таких результатов уже достаточно хороший, пояснил Каминский.