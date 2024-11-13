Эксперт в сфере криптовалют Каминский: курс биткоина может дойти до 100 тысяч долларов в этом году
Эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский заявил, что текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Эксперт спрогнозировал повышение курса до 100 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей) уже в этом году.
«Предположу, что удерживать позицию он будет недолго, многие будут фиксировать свою прибыль на этой отметке, поэтому возможна коррекция сразу после ее достижения», — отметил специалист.
По его мнению, в течение 10 лет стоимость биткоина может вырасти до 13 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Старт для таких результатов уже достаточно хороший, пояснил Каминский.