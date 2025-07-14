Эксперт в области ICO Каминский предсказал рост биткойна до $140 000

Консультант по криптовалютам и эксперт в области ICO Евгений Каминский в интервью ИА НСН дал оценку перспективам курса биткоина, подчеркнув, что текущие уровни рыночной капитализации и запасы криптовалюты на биржах определяют потенциал дальнейшего роста.

По словам Каминского, биткоин переживает период активной скупки крупными игроками. Появление специальных инвестиционных инструментов, таких как ETF, сделало инвестиции в криптовалюту более доступным и безопасным вариантом для опытных инвесторов.

Он также указал на уникальные характеристики биткоина, связанные с алгоритмом эмиссии валюты, согласно которому каждые четыре года количество выпущенных монет сокращается вдвое («халвинг»). Этот процесс способствует росту дефицита криптовалюты, что приводит к дополнительному росту спроса и повышению цены.

Несмотря на краткосрочную волатильность, эксперт считает, что в долгосрочной перспективе биткоин способен вырасти до $140 000 или даже выше. Он указал на недостаточность предложения и наличие положительных сигналов со стороны регуляторов, создающих условия для устойчивого роста криптовалюты.